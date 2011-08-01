CotEditor metin editörü ile ilgili içerikler kaleme almaya ara vermeden devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili hemen önceki içeriklerimizde, coteditor font değiştirme ve coteditor imleç boyutu değiştirme gibi konu başlıklarına ek olarak, coteditor koyu tema açma nasıl yapılıyor içeriğine de yer vermiş idik. Bugün ise sizlerle, coteditor satır numaraları gizleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Metin editörünü kullanırken, sol taraftaki satır numaralarını görmek istemiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek, deaktif hâle getirebilirsiniz.

CotEditor Satır Numaraları Gizleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle programa giriş yapalım.

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Pencere adlı bölüme giriş yapalım.

4) Satır numaraları kutucuğundaki onayı kaldırabiliriz.

Metin veya kod yazarken, satır numaralarını gizlemek isteyebilirsiniz. Bu durum size ve ihtiyaçlarınıza göre değişkenlik gösterecektir. Yukarıdaki adımları izleyerek, CotEditor satır numaralarını kaldırabilirsiniz.