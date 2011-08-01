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CotEditor Satır Numaraları Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:55 - Tarih: 15 Ocak 2023 - Yorum: 0

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CotEditor Satır Numaraları Gizleme Nasıl Yapılır?CotEditor metin editörü ile ilgili içerikler kaleme almaya ara vermeden devam ediyoruz. Bu konu ile ilgili hemen önceki içeriklerimizde, coteditor font değiştirme ve coteditor imleç boyutu değiştirme gibi konu başlıklarına ek olarak, coteditor koyu tema açma nasıl yapılıyor içeriğine de yer vermiş idik. Bugün ise sizlerle, coteditor satır numaraları gizleme nasıl oluyor, bu yönde bilgi vereceğiz. Metin editörünü kullanırken, sol taraftaki satır numaralarını görmek istemiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek, deaktif hâle getirebilirsiniz.

CotEditor Satır Numaraları Gizleme Nasıl Yapılır?

CotEditor Satır Numaraları Gizlemek

1) Öncelikle programa giriş yapalım.

CotEditor Satır Numaraları Gizlemek 1

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

CotEditor Satır Numaraları Gizlemek 2

3) Pencere adlı bölüme giriş yapalım.

CotEditor Satır Numaraları Gizlemek 3

4) Satır numaraları kutucuğundaki onayı kaldırabiliriz.

CotEditor Satır Numaraları Gizlemek 4

Metin veya kod yazarken, satır numaralarını gizlemek isteyebilirsiniz. Bu durum size ve ihtiyaçlarınıza göre değişkenlik gösterecektir. Yukarıdaki adımları izleyerek, CotEditor satır numaralarını kaldırabilirsiniz.


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