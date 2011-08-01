macOS için geliştirilen metin editörü uygulaması olan CotEditor ile ilgili faydalı ipuçlarını siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle, coteditor koyu tema açma nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Özellikle akşamları gözlerinizin ağrımaması adına, uygulamayı koyu mod (koyu tema) ile kullanmak isteyebilirsiniz. Uygulama da koyu tema özelliğini desteklediği için, size sadece bu özelliği açmak kalıyor. Aşağıdaki adımları izleyerek ise bu yönde aksiyon alabilir, koyu temayı aktive edebilirsiniz.

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CotEditor Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamaya giriş yapalım.

2) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Görünüş adlı bölüme geçiş yapalım.

4) Koyu adlı seçeneği onaylamamız yeterli olacaktır.

Sonuç olarak, bu içeriğimizde sizler için, coteditor koyu mod açma nasıl yapılıyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Standart olarak açık tema aktive olsa da, dilediğiniz zaman koyu temaya, yukarıdaki adımları izleyerek geçiş yapabilirsiniz. Faydalı olmasını diliyoruz.