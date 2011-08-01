CotEditor ile ilgili bir önceki içeriğimizde sizler için, coteditor font değiştirme yönünde bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise sizlerle, coteditor imleç boyutu değiştirme nasıl oluyor, bu konu ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. CotEditor ile bir metin yazarken, kodlama yaparken, mevcut imleç boyutunu değiştirebilir, daha kalın kılabilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

CotEditor İmleç Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle CotEditor uygulamasına giriş yapalım.

2) Sol üst bölümden Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Görünüş adlı bölüme giriş yapalım.

4) İmleç adlı bölüm ile değişim sağlayabiliriz.

Bu içeriğimizde sizlerle, coteditor imleç değiştirmek nasıl yapılır, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Hangi imleç boyutu gözünüze hoş geliyor ise, ilgili imleç boyutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.