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CotEditor İmleç Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:00 - Tarih: 11 Ocak 2023 - Yorum: 0

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CotEditor İmleç Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?CotEditor ile ilgili bir önceki içeriğimizde sizler için, coteditor font değiştirme yönünde bilgi paylaşımında bulunmuştuk. Bugün ise sizlerle, coteditor imleç boyutu değiştirme nasıl oluyor, bu konu ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. CotEditor ile bir metin yazarken, kodlama yaparken, mevcut imleç boyutunu değiştirebilir, daha kalın kılabilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

CotEditor İmleç Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

CotEditor İmleç Boyutu Değiştirmek

1) Öncelikle CotEditor uygulamasına giriş yapalım.

CotEditor İmleç Boyutu Değiştirmek 1

2) Sol üst bölümden Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

CotEditor İmleç Boyutu Değiştirmek 2

3) Görünüş adlı bölüme giriş yapalım.

CotEditor İmleç Boyutu Değiştirmek 3

4) İmleç adlı bölüm ile değişim sağlayabiliriz.

CotEditor İmleç Boyutu Değiştirmek 4

Bu içeriğimizde sizlerle, coteditor imleç değiştirmek nasıl yapılır, bu yönde bilgi paylaşımında bulunmuş olduk. Hangi imleç boyutu gözünüze hoş geliyor ise, ilgili imleç boyutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.


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