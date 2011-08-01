CotEditor Font (Yazı Tipi) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Apple macOS için geliştirilen ve tam da olması gerektiği gibi çalışan - sade, hızlı ve sorunsuz bir editör uygulaması olan CotEditor hem ücretsiz hem de Türkçe dili de destekliyor. Sizler için bugün, coteditor font değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunacağız. Uygulamayı kullanırken veya kodlama yaparken dilediğiniz, mevcut olan yazı tipleri arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: MAC için Kod Editörü Uygulaması: CotEditor

CotEditor'de Font (Yazı Tipi) Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili uygulamaya giriş yapıyoruz.

2) Akabinde Ayarlar sekmesine tıklayalım.

3) Görünüş adlı bölüme giriş yapıyoruz.

4) Font bölümünün karşısındaki Seç... adlı butona tıklayarak, dilediğiniz fontu görüntüleyebilir ve kullanmak için seçebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, coteditor yazı tipi değiştirmek nasıl yapılır, bu konuda bilgi paylaşımında bulunduk. Bunun yanı sıra, birçok benzeri içerik kaleme almaya devam ediyor olacağız. CotEditor kullanıyorsanız, bu ipuçlarını içerecek olan yazı dizisini takip etmeyi unutmayın.