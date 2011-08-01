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CotEditor Font (Yazı Tipi) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:55 - Tarih: 09 Ocak 2023 - Yorum: 0

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CotEditorApple macOS için geliştirilen ve tam da olması gerektiği gibi çalışan - sade, hızlı ve sorunsuz bir editör uygulaması olan CotEditor hem ücretsiz hem de Türkçe dili de destekliyor. Sizler için bugün, coteditor font değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi paylaşımında bulunacağız. Uygulamayı kullanırken veya kodlama yaparken dilediğiniz, mevcut olan yazı tipleri arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: MAC için Kod Editörü Uygulaması: CotEditor

CotEditor'de Font (Yazı Tipi) Değiştirme Nasıl Yapılır?

CotEditor - Metin Editörü

1) Öncelikle ilgili uygulamaya giriş yapıyoruz.

CotEditor'de Font (Yazı Tipi) Değiştirmek 1

2) Akabinde Ayarlar sekmesine tıklayalım.

CotEditor'de Font (Yazı Tipi) Değiştirmek 2

3) Görünüş adlı bölüme giriş yapıyoruz.

CotEditor'de Font (Yazı Tipi) Değiştirmek 3

4) Font bölümünün karşısındaki Seç... adlı butona tıklayarak, dilediğiniz fontu görüntüleyebilir ve kullanmak için seçebilirsiniz.

CotEditor'de Font (Yazı Tipi) Değiştirmek 4

Bu içeriğimizde sizlerle, coteditor yazı tipi değiştirmek nasıl yapılır, bu konuda bilgi paylaşımında bulunduk. Bunun yanı sıra, birçok benzeri içerik kaleme almaya devam ediyor olacağız. CotEditor kullanıyorsanız, bu ipuçlarını içerecek olan yazı dizisini takip etmeyi unutmayın.


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