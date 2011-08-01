En İyi MAC Uygulamaları içeriklerimizin bugünkü konusu "MAC için kod editörü uygulaması". Windows'ta bildiğiniz gibi Notepad++ oldukça faydalı bir program. Ancak maalesef ki MAC versiyonu bulunmuyor. Bu yüzden sizlerle tamamen ücretsiz ve MAC'e özel geliştirildiği için oldukça da hızlı çalışan bir kod editörü hakkında bilgi veriyor olacağız. CotEditor adlı bu uygulama ile kodlama yaparken, kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz. Çünkü tamamen MAC için geliştirildiğinden ötürü, uyumluluk bazında problem neredeyse yok.

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MAC için Kod Editörü Uygulaması: CotEditor

MAC için kod editörü arıyorsanız, CotEditor adlı uygulamaya bir şans vermeyi düşünebilirsiniz. CotEditor, onlarca programlama dilini desteklediği gibi, normal metin editörü olarak da kullanılabilmektedir. Yani ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz gibi kullanım sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile uygulamanın resmi web sayfasına ulaşabilir, indirmeyi düşünebilirsiniz.

Adres: CotEditor (Apple macOS)