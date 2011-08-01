En İyi MAC Uygulamaları içeriklerimizin bugünkü konusu "MAC için pencere yönetimi uygulaması". Apple macOS'ta pencere yönetimi Windows'taki gibi değil ne yazık ki. Bu yüzden alışkanlıklardan ötürü pencere yönetimi konusunda macOS size istediğiniz deneyimi sunamayabilir. Ancak bu pek de sorun değil.

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MAC için Pencere Yönetimi Uygulaması: Magnet

Oldukça ucuz bir ücrete sahip olan Magnet adlı uygulama ile pencere yönetimi konusunu kusursuz bir hâle getirebiliyorsunuz. MAC için pencere yönetimi uygulaması arıyorsanız, Magnet bu yöndeki tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek bir uygulama olacaktır.

Magnet ile pencereleri belirli kısayollar ile hızlı bir şekilde sola, sağa, sol üst köşeye, sağ alt köşeye v.b. kolaylıkla getirebilirsiniz. MAC pencere yönetimi konusunda biraz zayıf kaldığı için, Magnet ile bu yöndeki eksikliği kapatmayı düşünebilirsiniz. Magnet uygulamasını aşağıdaki bağlantı ile App Store'dan satın alabilirsiniz.

İndir: Magnet (Apple macOS)