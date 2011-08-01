Metin düzenleme uygulaması CotEditor ile ilgili faydalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde ise, coteditor satır numaraları gizleme ve coteditor koyu tema açma gibi yararlı başlıklara yer vermiştik. Bugün ise sizlerle, coteditor pencere matlığı ayarlama nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Düzenleyicinin (pencerenin) matlığını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ne kadar şeffaf olmasını istiyor iseniz örneğin, aşağıdaki adımları izleyerek mevcut matlığı değiştirebilirsiniz.

AYRICA: CotEditor İmleç Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

CotEditor Pencere Matlığı Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle uygulamaya giriş yapalım.

2) Akabinde Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

3) Pencere adlı bölüme giriş yapalım.

4) Düzenleyici matlığı bölümü ile ayarlama yapabiliriz.

Bu içeriğimizde sizler için, coteditor düzenleyici matlığı ayarlama nasıl yapılır, bu konuya yönelik ilgili adımları paylaşmış olduk. Pencerenin ne kadar şeffaflığa sahip olacağını belirlemek adına, yukarıdaki yönergeleri izlemeniz yeterli olacaktır. Bilmeyenler için ise faydalı olmasını temenni ediyoruz.