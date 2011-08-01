Chrome için Acil Bir Güncelleme Yayınlandı: Güvenlik Açığı Giderildi

Dev arama motoru Google, Windows, Mac ve Linux kullanıcıları tarafından kullanılan Chrome internet tarayıcısı için acil bir güncelleme sürümü yayınladı. Bilgisayar korsanlarının Chrome üzerinde yakaladığı bir açığı, aktif olarak kullandığı belirtiliyor. Bu bağlamda Google, yayınlanan yeni Chrome sürümünün acilen yüklenmesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyarıyor, böylelikle güvenlik açığı giderilerek, kullanıcıların veri güvenliği korunmuş olacak.

CVE-2022-3075 olarak tanımlanan ‘sıfır gün’ açığı, ismini vermek istemeyen bir araştırmacı tarafından tespit edildi. Bu saldırı, 2022 yılının başından beri yaşanan 6. güvenlik açığı olarak kayıtlara geçti. Google, bilgisayar korsanlarının yakaladığı bu açığa dair fazla detay vermedi, bunun nedeni olarak ise, saldırganların açık hakkında daha fazla detay öğrenmesini engellemek, aynı zamanda yayınlanan yeni ve güvenli Chrome sürümünün acilen kullanıcılar tarafından yüklenmesine zaman tanımak olduğu söyleniyor.

Yeni Chrome sürüm sayısının, 105.0.5195.102 olması gerekiyor. Chrome internet tarayıcınızın sürüm numarasını öğrenmek ve yeni güncellemeyi yüklemek için, Chrome açıkken sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayıp, açılan pencereden Yardım > Chrome Hakkında’yı ziyaret etmeniz gerekiyor.

Açılan ekranda son sürüm numaranızı öğrenebilir, eğer Chrome’unuz güncel değil ise, hemen güncelleyebilirsiniz.