Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Oppenheimer'dan Teaser Geldi

Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın kayda aldığı Oppenheimer’dan merakla beklenen ilk teaser paylaşıldı. Atom bombasının ilk babası olarak bilinen ünlü fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına değinilecek olan filmde, Julius Robert Opperneimer’ı, ünlü oyuncu Cillian Murphy canlandıracak.

Yayınlanan teaser filme dair çok fazla detay sunmuyor bizlere, ancak yine de fragmandaki görüntüler izleyicileri meraklandırmaya yetti.

Filmin oyuncu kadrosu ise oldukça iddialı. Cillian Murphy’e Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek gibi isimler eşlik ediyor olacak. Filmin gösterim tarihi ise 21 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

Oppenheimer’ın yayınlanan tanıtım videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Oppenheimer Fragman İzle