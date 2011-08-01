Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Oppenheimer'dan Fragman Geldi

Christopher Nolan’ın merakla beklenen filmi Oppenheimer’dan fragman paylaşıldı. Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek gibi oyuncuların bulunduğu filmde, atom bombasının ilk babası olarak bilinen ünlü fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatı anlatılacak ve Julius Oppenheimer’ı ise Cillian Murphy canlandıracak.

Ünlü yönetmen Christopher Nolan gerçekten de harika işler ortaya koyuyor. Oppenheimer’ın çekimlerinin oldukça zorlu olduğunu dile getiren Nolan, aynı zamanda filmdeki atom bombası sahnesini hiçbir efekt kullanmadan çektiklerini açıkladı. Dev oyuncu kadrosu ve gerçek bir hikâyeyle harmanlanmış film 21 Temmuz 2023’te gösterime girecek.

Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oppenheimer Fragman İzle