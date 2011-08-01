Büyü Oyunu Immortals of Aveum'dan Fragman ve Detaylar Geldi!

EA Games'in, büyü tabanlı oyunu Immortals of Aveum’un çıkış tarihi açıklandı ve oyundan oynanış videosu paylaşıldı. Ascendant Studios ve EA Games tarafından geliştirilen “büyü tabanlı FPS” olarak nitelendirilen oyun, tek oyunculu oyun kategorisinde yer alacak.

Jak karakterinin süper büyülü güçleri ile Aveum diyarını yıkımdan kurtarmaya çalışmasının anlatılacağı oyunda, Jak taktığı mührü ile aynı zamanda bu büyüyü nasıl kontrol edebileceğini öğrenecek. Mührü ile üç büyü atışı yapabilecek olan Jak, güç için mavi, kaos için kırmızı ve yaşam için yeşil büyü atımı yapacak. Her büyü atımının menzilleri ve hızı farklı olacak.

Fantastik bir evrene kapılarını aralayan Immortals of Aveum, görmeye alışık olduğumuz silahlar yerine büyüyü kullanacak. Kendinizi Marvel’in solo filmi Doctor Strange filmindeki büyücüler gibi hissedebilirsiniz. Oyunda kilidi açılabilecek 25’ten fazla büyü ve 80’den fazla yetenek olacak.

25 saatlik oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S konsollarıyla birlikte Steam ve Epic Games Store aracılığıyla 20 Temmuz 2023'te PC’ye gelecek.

Steam ve Epic Store’da 999 TL üzerinden piyasaya sunulacak olan oyun, PS ve Xbox’ta ise 1400 TL’den alıcısını bulacak.

Immortals of Aveum’dan paylaşılan oynanış fragmanını ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

Immortals of Aveum Oynanış Videosu