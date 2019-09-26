BTK, Deprem Sonrası Çekmeyen Operatörlere Ceza Kesti

26 Eylül 2019’da Silivri açıklarında gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası operatörler sınıfta kalmış ve saatlerce düzgün hizmet verememişlerdi. BTK ise operatörler için kararını verdi ve Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a verilen para cezaları belli oldu.

Gerekli altyapı iyileştirmeleri yapmadıklarından kesilen cezalar; Turkcell'e 1 saat 15 dakikalık kesinti için 2018 net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 TL’nin yüzbinde 15’i 2 milyon 90 bin TL para cezası kesilirken, Vodafone'a 1 saat 45 dakikalık kesinti için 2018 net satış tutarı 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 TL’nin onbinde 3’ü 2 milyon 459 bin TL ceza kesilirken, Türk Telekom'a ise 27 saatlik kesinti için 2018 net satış tutarı 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 TL’nin onbinde 7’si olan 5 milyon 272 bin TL para cezası kesildi.