Blogger'da yapılan aramalarda, etiket sayfalarında v.b. birtakım standart sorgu mesajları görüntülenir. Bu sorgu mesajları, Blogger altyapısına sahip tüm siteler için geçerlidir. Dilerseniz, Blogger varsayılan sorgu mesajlarını değiştirmek elbette mümkün kılınmıştır. Bunun için mevcut temanız üzerinde, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Mesajları dilediğiniz gibi değiştirebileceğinizi de hatırlatarak, hemen ilgili kodları paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Blogger'da Görsel "width" ve "height" Parametrelerini Değiştirelim

Blogger'daki Varsayılan Sorgu Mesajlarını Değiştirelim

1) Temanızda aşağıdaki kodu bulunuz öncelikle.

<data:navMessage/>



2) Aşağıdaki kodları ise, yukarıdaki kodun yerine ekleyiniz.

<b:if cond='data:numPosts == 0'>

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

<data:blog.searchLabel/> etiketine sahip yayın yok.

<b:elseif cond='data:blog.searchQuery'/>

<data:blog.searchQuery/> sorgusuyla eşleşen yayın yok.

<b:elseif cond='data:blog.pageType == "error_page"'/>

Aradığınızı bulamadık.

<b:elseif cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'/>

Yayın yok.

</b:if>

<b:else/>

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

<data:blog.searchLabel/> etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

<b:elseif cond='data:blog.searchQuery'/>

<data:blog.searchQuery/> sorgusu için yayınlar gösteriliyor.

</b:if>

</b:if>



Yukarıdaki kodlar ile, Blogger'daki varsayılan sorgu mesajlarını değiştirme yönünde kolaylıkla aksiyon alabilir, ilgili mesajları ise dilediğiniz şekilde güncellemeyi düşünebilirsiniz. İlgili mesajları sitenizin konusu ve içerik yapısına göre düzenlemeye de karar verebilirsiniz. Faydalı olmasını diliyoruz.