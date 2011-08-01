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Blogger'da Görsel "width" ve "height" Parametrelerini Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:50 - Tarih: 05 Kasım 2020 - Yorum: 0

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Blogger'da Görsel "width" ve "height" Parametrelerini DeğiştirelimBlogger'da yüklenen görsellere, orijinal boyut olarak ayarlandığında, otomatik olarak "data-original-height" ve "data-original-width" parametreleri eklenmektedir. Bazı site hızı uygulamaları ise bu değerlerde hata verip, sadece width ve height şeklinde etiket istemektedir. Bu yüzden, Blogger'a direkt müdahale edebilmek mümkün olmadığı için, jQuery kullanarak bu parametreleri değiştirmek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de, bu yönde aksiyon alabilir ve site hızı kontrol araçlarındaki ilgili sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz.

AYRICA: Blogger'da Feed (RSS) Özelliğini Tamamen Kapatalım

Blogger'da Görsel "width" ve "height" Parametrelerini Değiştirelim

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulunuz öncelikle.

</body>

2) Akabinde, aşağıdaki kodları ise, hemen öncesine ekleyin.

<script type='text/javascript'>
$(".post-body img").each(function() {
$(this).attr("height",$(this).attr("data-original-height"));
$(this).attr("width",$(this).attr("data-original-width"));
$(this).removeAttr("data-original-height");
$(this).removeAttr("data-original-width");
});
</script>


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