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Blogger'da Yazı ve Sabit Sayfalar için "description" Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:39 - Tarih: 31 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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Blogger'da Yazı ve Sabit Sayfalar için "description" EklemekBlogger'daki "arama açıklaması" özelliğini aktive ettiğiniz zaman, yazılar ve sayfalar için özel description eklemeniz mümkün kılınıyor. Ancak bunun yerine, yazı ve sabit sayfalar için aynı olacak şekilde ana description eklemek istiyor iseniz, bu da elbette mümkündür. Aşağıdaki kodları, temanızdaki "head" etiketleri arasına ekleyerek, aksiyon alabilirsiniz. Kırmızı alana ise siteniz için belirlediğiniz description'ı eklemeyi unutmayınız.

AYRICA: Blogger'da Tüm Feed (RSS) Bağlantılarını Kaldıralım

Blogger'da Yazı ve Sabit Sayfalar için "description" Eklemek

<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;item&quot;,&quot;static_page&quot;}'>
<meta content='Açıklama buraya gelecektir.' name='description'/>
</b:if>


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