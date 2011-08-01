Blogger'da RSS özelliği aktif durumda ise, ana sayfa ve yazı içerisinde feed bağlantıları görüntülenir. Böylelikle, ziyaretçileriniz site geneli RSS adresine ve yazı içerisinde ise yorum feed adreslerine ulaşabilmektedir. Dilerseniz, CSS ile feed bağlantılarını kaldırmak mümkün kılınmıştır. Ancak Blogger feed bağlantılarını kaldırma yöntemi yalnızca CSS ile sınırlı değildir. Manuel olarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Blogger'daki feed linklerini manuel olarak kaldırmak için, temanızda yer alan aşağıdaki kodları kaldırabilirsiniz.

AYRICA: Blogger'da Arama Sonuçları için "noindex" Ekleme Nasıl Yapılır?

Blogger'da Tüm Feed (RSS) Bağlantılarını Kaldıralım

1) Öncelikle aşağıdaki kodları bularak, kaldıralım.

<div class='blog-feeds'>

<b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>

</div>

2) Daha sonra ise aşağıdaki kodları da bulup, kaldırabiliriz.