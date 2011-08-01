Normal şartlarda Blogger'daki "search" uzantısı robots.txt dosyası ile indexlenmemesi yönünde ayarlanmıştır. Ancak özel bir robots.txt dosyası kullanıyorsanız, arama sonuçları da index alıyor ise, bu durum SEO bazında olumsuz sonuçlar doğurabilir. Yani arama sonuçlarının index alması pek sağlıklı değildir. Blogger'da arama sonuçlarını indexletmemek için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki kodlar ise kalıcı çözüm yöntemi olup, bu şekilde arama sonuçları sayfasına noindex etiketi ekleneceği için, blogunuzdaki arama sonuçları hiçbir şekilde indexlenmeyecektir.

AYRICA: Blogger'da Etiket Sayfalarının Index Almasını Engelleme Yöntemi

Blogger'da Arama Sonuçları için "noindex" Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun öncelikle.

<head>

2) Aşağıdaki kodları ise, yukarı kodun sonrasına ekleyin.

<b:if cond='data:blog.searchQuery'>

<meta content='noindex, follow' name='robots'/>

</b:if>

Not: Yukarıdaki kodlar, yalnızca arama sonuçlarına noindex etiketi ekleyecektir. Dolayısı ile diğer sayfalarınız (yazı içi, sabit sayfalar, arşiv sayfaları v.b.) sorunsuz olarak indexlenmeye devam edecektir.