Blogger'da default olarak robots.txt dosyası ile "search" uzantısının index alması engellenmiştir. Ancak bazen Blogger'daki etiket sayfalarının, index aldığını ancak açıklamasının olmadığını görmüş olmalısınız. Bunun sebebi, etiket sayfaları da "search/label/etiket-adi" ile başladığı ve robots.txt ile engelleme yeterli olmadığı için, index alabilmektedir. SEO açısından, Blogger etiketlerin index almasını engellemek mantıklı olacaktır. Bunun için ise, yalnızca etiket sayfalarına noindex eklemesi yapmayı düşünebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, ilgili kodları değiştirmeden, hemen aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: Blogger'da Özel CSS Kodu için Ana Sayfayı Hariç Tutma Yöntemi

Blogger'da Etiket Sayfalarının Index Almasını Engelleme Yöntemi

1) Öncelikle, temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<head>

2) Aşağıdaki kodları ise, yukarıdaki kodun sonrasına ekleyiniz.

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

<meta content='noindex, follow' name='robots'/>

</b:if>



Not: Yukarıdaki kodlar ile yalnızca etiket sayfalarına noindex tanımlaması yapmış olduk. Dolayısı ile içerikleriniz v.b. index almaya devam edecektir. Bu yönde herhangi bir endişeniz olmasın. Tüm işlemler bu kadar...