Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a Yönlendirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:20 - Tarih: 17 Mayıs 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a YönlendirelimEğer ki Blogger'da feed özelliği aktif durumda ise, normal şartlarda Blogger'ın standart feed adresleri söz konusu olmaktadır. Ancak aktif olarak FeedBurner kullanıyor iseniz, Blogger'daki feed adreslerini, bu hesabınıza yönlendirebilirsiniz. Blogger feed adresini FeedBurner'a yönlendirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili feed linklerine tıklanıldığında, direkt FeedBurner hesabınıza ait adres açılacaktır.

AYRICA: Blogger'da Tüm Feed (RSS) Bağlantılarını Kaldıralım

Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a Yönlendirelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a Yönlendirelim

2) Alt kısımda yer alan Site feed'i bölümüne gelelim.

Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a Yönlendirelim

3) Yayın feed'i yönlendirme URL'si bağlantısına tıklayalım.

Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a Yönlendirelim

4) Açılan penceredeki kutucuğa FeedBurner linkini yazın.

Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a Yönlendirelim

5) Kaydet butonu ile tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a Yönlendirelim

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık