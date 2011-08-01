Eğer ki Blogger'da feed özelliği aktif durumda ise, normal şartlarda Blogger'ın standart feed adresleri söz konusu olmaktadır. Ancak aktif olarak FeedBurner kullanıyor iseniz, Blogger'daki feed adreslerini, bu hesabınıza yönlendirebilirsiniz. Blogger feed adresini FeedBurner'a yönlendirmek için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle, ilgili feed linklerine tıklanıldığında, direkt FeedBurner hesabınıza ait adres açılacaktır.

AYRICA: Blogger'da Tüm Feed (RSS) Bağlantılarını Kaldıralım

Blogger'da Standart Feed Adresini FeedBurner'a Yönlendirelim

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Alt kısımda yer alan Site feed'i bölümüne gelelim.

3) Yayın feed'i yönlendirme URL'si bağlantısına tıklayalım.

4) Açılan penceredeki kutucuğa FeedBurner linkini yazın.

5) Kaydet butonu ile tüm işlemleri tamamlayabilirsiniz.