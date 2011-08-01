Black Panther: Wakanda Forever'dan Yeni Fragman!

Marvel’in sevilen solo filmlerinden Black Panther’in devam filmi Wakanda Forever’dan yeni bir fragman paylaşıldı. Film, 11 Kasım 2022’de vizyona girecek. Black Panther ilk filminde kral T'Challa’yı canlandıran Chadwick Boseman, kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybetmiş ve yeni T’Challa’nın kim olacağı ise merak konusu olmuştu.

Yayınlandığı andan itibaren ABD’de 700 milyon dolardan fazla hasılat yaparak, en sevilen filmler listesine giren yapımın devam niteliğindeki bu filmde, Chadwick Boseman’dan sonra hikâyenin nasıl geliştiğini ve Wakanda’nın yeni kralının ya da kraliçesinin kim olacağı gibi soruların cevabını merakla bekliyor olacağız.

Filmin, yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Black Panther: Wakanda Forever Fragman İzle