Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Black Panther: Wakanda Forever'dan Yeni Fragman!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 13:56 - Tarih: 04 Ekim 2022 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Black Panther: Wakanda ForeverMarvel’in sevilen solo filmlerinden Black Panther’in devam filmi Wakanda Forever’dan yeni bir fragman paylaşıldı. Film, 11 Kasım 2022’de vizyona girecek. Black Panther ilk filminde kral T'Challa’yı canlandıran Chadwick Boseman, kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybetmiş ve yeni T’Challa’nın kim olacağı ise merak konusu olmuştu.

Black Panther: Wakanda Forever Fragman İzle

Yayınlandığı andan itibaren ABD’de 700 milyon dolardan fazla hasılat yaparak, en sevilen filmler listesine giren yapımın devam niteliğindeki bu filmde, Chadwick Boseman’dan sonra hikâyenin nasıl geliştiğini ve Wakanda’nın yeni kralının ya da kraliçesinin kim olacağı gibi soruların cevabını merakla bekliyor olacağız.

Filmin, yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Black Panther: Wakanda Forever Fragman İzle


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık