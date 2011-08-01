Black Adam için Beklenen Fragman Nihayet Geldi

Başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı, DC çizgi romanlarının en güçlü kahramanlarından olan Black Adam için beklenen fragman nihayet paylaşıldı. Paylaşılan fragmanda Hawkman, Atom Smasher ve Cyclone gibi karakterleri de görüyoruz.

Bu yıl gösterime girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Noah Centineo, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Aldis Hodge, Jennifer Holland ve Joseph Gatt gibi isimler bulunuyor. Paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Black Adam Fragman İzle