Bill Gates'ten Yeni Bir Salgın Uyarısı

İspanyol El Diario gazetesine röportaj veren Bill Gates, dünyayı yeni bir salgın olasılığı için uyardı. 20 yıl içerisinde yeni bir salgın olma olasılığının %50 olduğunu belirten Gates, böyle durumlar için hemen hazır olabilecek "küresel salgın müdahale ve seferberlik ekibi" oluşturulmasını önerdi. Gündemde olan maymun çiçeği hakkında da konuşan Microsoft kurucusu Gates, maymun çiçeğinin bir sonraki büyük salgın olacağını düşünmediğini belirtti. Ayrıca Bill Gates'in yazmış olduğu "Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir?" isimli kitabının yayınlandığını da belirtelim.