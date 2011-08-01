Türkiye'nin Bilgi Sitesi sloganı ile 2020 senesinde yola çıkan Bilgi.gen.tr, içerisindeki birçok kategori çerçevesinde yüzlerce içerik barındırıyor olmayı hedefliyor. Akabinde ise ziyaretçilerin ilgisini çekecek birçok içeriğin yer alacağı ilgili web sitesi, özgün içerikler ile birçok insanın da hayatında olasılıkla sağlıklı bir iz bırakacak.

Bilgi.gen.tr - Türkiye'nin Bilgi Sitesi

Çünkü geniş kategori skalası ile faydalı içerikler kaleme alınacak ve bunların sosyal medya ile de tanıtımları sağlanarak, birçok insana ulaşması için çalışılacak. Bilgi.gen.tr, Blogger altyapısına sahip, responsive ve oldukça hızlı bir şablon ile yayın hayatına başladı. Bilgi içerikli siteler konusunda bir arayışınız var ise, www.bilgi.gen.tr adresini mutlaka ziyaret etmelisiniz.