Battlefield 6 Fragmanı Görücüye Çıktı

Electronic Arts ve DICE tarafından geliştirilen Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 6 için ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı. Oyuncuların uzun süredir beklediği yapım, yayınlanan görüntülerle dikkat çekiyor.

Battlefield 6 Fragmanı Yayınlandı

Fragmanda, gelişmiş teknolojiyle donatılmış savaş senaryoları öne çıkıyor. Serinin geçmişe odaklanan önceki oyunlarının aksine, bu kez savaş atmosferi yakın gelecekte geçiyor.

Oyunda, çevreyle etkileşim ve yıkım mekanikleri daha da derinleştirilmiş. Yıkılan yapılar, patlayan köprüler ve hava koşullarının etkisi, çatışmalara gerçekçilik katıyor.

Jetler, tanklar, helikopterler gibi araçlar fragmanda geniş yer buluyor. Ayrıca yakın dövüş sistemleri ve özel birlik operasyonları da dikkat çeken mekanikler arasında.

Fragman, klasik ordu savaşları yerine özel güvenlik grupları ve paramiliter güçler arasında geçen bir çatışma yapısını işaret ediyor.

Görüntülerdeki sahne geçişleri ve müzik kullanımı, sinematik anlatımın ön planda olduğunu gösteriyor. Çok oyunculu modun tanıtımı ise 31 Temmuz’da gerçekleşecek. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Battlefield 6 Fragman İzle