Barış Akarsu Merhaba Filminin Afişini Hayranları Seçti

Henüz genç yaşta aramızdan ayrılan, mütevazı karakteri ile gönüllerde taht kurmuş olan rock sanatçısı Barış Akarsu’nun hayatı filme alınmış, Barış Akarsu’yu ise İsmail Ege Şaşmaz canlandırmıştı. 18 Kasım’da vizyona girecek olan Barış Akarsu Merhaba filminin afişi belli oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden 3 görsel paylaşıldı ve 5 binden fazla kişi oylamaya katılarak filmin afişini belirledi.

Filmde, İsmail Ege Şaşmaz’a; Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol eşlik edecek. İsmail Şaşmaz, aynı zamanda Barış Akarsu’nun şarkılarını da seslendirecek.

Barış Akarsu’ya kimse benzeyemez sanırız ancak yine de onun hayatının filme alınmış olması, onu tanımayan, onun müziklerini dinlemeyen birçok gencin onunla tanışmasına vesile olacak, bu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Umarız film, Barış Akarsu’nun hayatını tamamı ile olmasa da, en azından hakkıyla yansıtacaktır.