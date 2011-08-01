Barış Akarsu Merhaba Filmine Ait İlk Görseller Geldi

Sevilen sanatçı Barış Akarsu’nun hayatını anlatacak olan Barış Akarsu Merhaba filmine ait ilk görseller geldi. Geçtiğimiz günlerde hayranları tarafından filmin afişi belirlenmiş, filmle ilgili beklentileri artıran bir fragman da paylaşılmıştı. Şimdi ise, filme ait ilk kareler paylaşıldı.

İsmail Ege Şaşmaz’ın, Barış Akarsu’yu canlandırdığı film, 18 Kasım’da sevenleriyle buluşacak. Sabırsızlıkla Barış Akarsu Merhaba filmini bekliyoruz, diyebiliriz.

Filme ait görselleri, hemen aşağıya bırakıyoruz.