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Barış Akarsu Merhaba Filmine Ait İlk Görseller Geldi

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 14:03 - Tarih: 27 Ekim 2022 - Yorum: 0

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Barış Akarsu: MerhabaSevilen sanatçı Barış Akarsu’nun hayatını anlatacak olan Barış Akarsu Merhaba filmine ait ilk görseller geldi. Geçtiğimiz günlerde hayranları tarafından filmin afişi belirlenmiş, filmle ilgili beklentileri artıran bir fragman da paylaşılmıştı. Şimdi ise, filme ait ilk kareler paylaşıldı.

İsmail Ege Şaşmaz’ın, Barış Akarsu’yu canlandırdığı film, 18 Kasım’da sevenleriyle buluşacak. Sabırsızlıkla Barış Akarsu Merhaba filmini bekliyoruz, diyebiliriz.

Filme ait görselleri, hemen aşağıya bırakıyoruz.

Baris Akarsu Merhaba Görseller 1 Baris Akarsu Merhaba Görseller 2 Baris Akarsu Merhaba Görseller 3 Baris Akarsu Merhaba Görseller 4 Baris Akarsu Merhaba Görseller 5 Baris Akarsu Merhaba Görseller 6 Baris Akarsu Merhaba Görseller 7 Baris Akarsu Merhaba Görseller 8 Baris Akarsu Merhaba Görseller 9

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