Avatar Generations Oyunu Geliyor

Square Enix, Avatar: Generations adında mobil bir oyun üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Sevilen animasyon dizisi Avatar: The Last Airbender’ın hikâyesinden esinlenerek hazırlanan oyun açık dünya - rol yapma temasıyla kullanıcılarına sunulacak.

Sıra tabanlı RPG oyununun oyuncu kadrosu henüz net değil ancak, animasyon dizisi The Last Airbender’ın hikâyesini anlatacağı için, dizinin oyuncu kadrosunun oyunda da olacağını söyleyebiliriz.

Square Enix London Mobile ve Navigator Games ortaklığında geliştirilecek olan Avatar Generations, yalnızca mobil platformlarda oynanabilecek. Gerçek bir rol yapma oyunundan beklenildiği gibi, kullanıcılar karakterlerinin kendi hikâyesini oluşturabilecek. Android ve iOS kullanıcılarına sunulacak oyunun çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi yok.

Oyunun yayınlanan oynanış videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.