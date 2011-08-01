Avatar, 4K Olarak Sinemalara Geri Dönüyor

Yayınlandığı ilk günden bu yana hala ilgiyle beğenilen Avatar, Avatar: Suyun Yolu vizyona girmeden önce, 4K HDR formatıyla sinemalara dönmeye hazırlanıyor. 23 Eylül’de beyaz perdede yayınlanacak olan filmden bir poster ve de bir fragman paylaşıldı.

Ünlü yönetmen James Cameron tarafından yazılan ve yönetilen filmin başrolünde Sam Worthington, Zoe Saldaña ve Sigourney Weaver yer almıştı. Devam filmi olarak 16 Aralık’ta Avatar: Suyun Yolu izleyicilerle buluşacak, ancak hemen öncesinde Avatar’ı yeniden sinemada 4K formatında izlemek harika bir deneyim olacak diyebiliriz.

Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler.

Avatar 4K Fragman İzle