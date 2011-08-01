Atomfall: Hayatta Kalma Mücadelesine Hazır Olun!

Rebellion Developments, oyuncuları farklı bir dünyaya taşıyacak yeni bir yapımla karşımıza çıkıyor. Atomfall, alternatif bir evrende geçen bir hayatta kalma aksiyon oyunu olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yakın zamanda yayınlanan oynanış videosu, oyun hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere 7 dakikalık bir içerik sunuyor. Bu videonun, oyunun genel yapısını ve atmosferini deneyimleme fırsatını çok iyi sağladığını söyleyebiliriz.

Atomfall için Yeni Fragman Yayınlandı

Atomfall’un en dikkat çekici yönlerinden biri, keşif unsurlarına odaklanması. Oynanış videosunda gördüğümüz kadarıyla, oyun yalnızca hayatta kalma dinamikleriyle değil, aynı zamanda derin bir keşif deneyimiyle de ön plana çıkıyor. Mağaralardan vadilere, kırsal alanlardan daha karanlık köşelere kadar geniş bir yelpazede keşfedilecek bölgeler mevcut. Oyuncular, bu atmosferik dünyada hem gizemleri çözmeye, hem de tehlikelerden kaçmaya çalışacak.

Oyunun hikâyesi ise oldukça etkileyici bir esin kaynağına dayanıyor. 1957 yılında yaşanan Windscale nükleer felaketi, gerçek hayatta derin izler bırakmış bir olay olarak biliniyor. Atomfall da, bu trajik olaydan esinlenerek, beş yıl sonrasını konu alıyor. Bu bağlamda oyun, kurgusal bir dünyada gerçek olaylardan esinlenen bir hikâye sunarak, oyunculara farklı bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.

Atomfall, 27 Mart’ta oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geniş bir platform desteğiyle oyunculara erişim kolaylığı sağlayan oyun, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında çıkış yapacak. PC oyuncuları için Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store üzerinden satın alma imkânı sunulacak. Ayrıca oyun, Microsoft'un Game Pass abonelik hizmetiyle de erişilebilir olacak. Bu, özellikle abonelik tabanlı oyun sistemlerini tercih edenler için büyük bir avantaj sağlıyor.