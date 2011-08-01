Assassin's Creed Shadows: Parkur Sistemine Yakından Bir Bakış

Ubisoft’un heyecanla beklenen yapımı Assassin’s Creed Shadows, çıkışına yalnızca bir aydan az bir süre kala, hâlâ sır perdesini koruyor. Oyuncuların uzun zamandır merakla takip ettiği bu oyun, sessiz sedasız ama bir o kadar etkileyici içeriklerle kendini hatırlatmaya devam ediyor. Ubisoft, geçtiğimiz günlerde parkur dinamiklerine odaklanan bir dizi kısa video paylaştı ve oyunun yetenekli suikastçılarının hünerlerini gözler önüne serdi.

Assassin's Creed Shadows ve Parkur Sistemi

Paylaşılan videolarda, parkurun ne kadar etkileyici bir şekilde oyun dünyasına entegre edildiğini görüyoruz. Suikastçılar, çatıların tepesinden aşağıya süzülüyor, çalıların arasında pusu kuruyor, tımanıyor, kanca kullanarak erişilemez görünen yerlere ulaşıyor ve hatta akıcı inişlerle bir aksiyon şöleni sunuyor. Ubisoft’un bu kez parkur mekaniklerine bu kadar yoğunlaşması, oyunun diğer dinamiklerine de ne kadar titizlikle yaklaştığını gösteriyor. Bu kısa videolarla birlikte, Ubisoft'un parkur sistemine ne kadar yatırım yaptığı da daha net bir şekilde anlaşılıyor.

Sonuç olarak, oyuncular, stratejik düşünme becerilerini ve reflekslerini sınayacak bir oyun deneyimine hazırlıklı olmalı. Eğer bu dinamikler, oyunun hikâyesi ve genel akışıyla başarılı bir şekilde harmanlanırsa, Assassin’s Creed Shadows serinin unutulmazları arasında yer alabilir. İlgili parkur videolarına ise hemen aşağıda göz atabilirsiniz.

Assassin's Creed Shadows - Parkur Videoları