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Assassin's Creed Mirage için Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 17:16 - Tarih: 14 Haziran 2023 - Yorum: 0

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Assassin's Creed MirageAssassin’s Creed efsanesinin devamı olan Assassin’s Creed Mirage oyunundan bir oynanış videosu ve hikaye fragmanı paylaşıldı. Ubisoft tarafından geliştirilen, Sony’nin ise yapımcılığını üstlendiği oyun, 12 Ekim 2023’te oyun severlerle buluşacak.

Assassin's Creed Mirage Oynanış Videosu

Basim Ibn Ishaq’ın Valhalla’dan önceki yolculuğunu anlatan, Bağdat’ın 9.yüzyılda nasıl göründüğünü öne seren oyunda, Basim Ibn Ishaq’a Endiku (izci kuş) eşlik ediyor olacak.

PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak olan oyunun oynanış videosunu ve hikaye fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Assassin’s Creed Mirage Oynanış Videosu

Assassin’s Creed Mirage Hikaye Fragmanı


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