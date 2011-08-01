Arçelik İsmi Tarihe Karışıyor! Yeni İsim Açıklandı

Uzun yıllar boyunca evlerimize giren beyaz eşya ve teknoloji ürünleriyle tanınan Arçelik, köklü bir değişimin eşiğinde. 1955 yılından bu yana yoluna Arçelik olarak devam eden şirket, artık adını değiştirme kararı aldı. Arçelik ismi 69 yıl sonra tarihe karışıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bundan sonra Arçelik yerine tek çatı altında toplanacak olan kurumsal marka "Beko" olacak. Bu değişiklik, Türkiye başta olmak üzere tüm dünya genelindeki operasyonlarını kapsayacak. Yani bundan sonra, her yerde Arçelik yerine Beko adını duyacağız.

Beko, dünya genelinde 57 ülkede 55.000'den fazla çalışanı ve 13 ülkede 45 üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İtalya, Romanya, Polonya, Rusya ve daha birçok ülke bulunuyor.

Bu değişiklik, sadece isim değişikliğinden ibaret değil. Aynı zamanda Beko'nun küresel bir oyuncu olarak konumunu daha da güçlendireceği ve markanın geleceğe daha güvenle bakacağı anlamına geliyor.