Apple macOS için özel olarak geliştirilen, ekran görüntüsü alma aracı Shottr ile ilgili güzel bir yazı dizisine başlıyoruz. İlgili uygulamaya yönelik ipuçlarını aktarıyor olacağımız bu yazı dizisinde, uygulamayı kullanırken, size yardımcı olacak bilgiler edinmiş olacaksınız. Shottr alanında kesinlikle oldukça faydalı ve uygun fiyatlı bir uygulama. Konumuza gelecek olursak, shottr ekran görüntüsü alma kısayolu oldukça kolaydır. Aşağıdaki tuş kombinasyonu ile tam ekran görüntüsü alabilir ve dilediğiniz gibi, masaüstünüze kayıt edebilirsiniz.

Apple macOS "Shottr" Ekran Görüntüsü Alma Kısayolu Nedir?

⇧⌘1

Not: Yukarıdaki kısayolun tam açılımı; shift+command+1 şeklindedir.