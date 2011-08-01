Bazen yapmayı plânladığınız işler için, geri sayım uygulaması kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bunun sadece geri sayım olarak değil, içerisinde birçok özelliği barındırması gerekebilir. İşte bu yönde, oldukça işlevsel bir mac geri sayım uygulaması olarak geliştirilen Smart Countdown Timer adlı bir uygulama mevcut.

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İlgili uygulama ile geri sayım gerçekleştirebilir, yapmayı plânladığınız işleri daha verimli kılabilirsiniz. Uygulamanın resmi App Store bağlantısı ise aşağıda yer almakta olup, tamamen ücretsiz bir şekilde uygulamayı indirip, kullanmaya hemen bugün başlayabilirsiniz.

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Apple macOS Geri Sayım Uygulaması: Smart Countdown Timer

Adres: Smart Countdown Timer (App Store)