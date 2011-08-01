Apple macOS ile birlikte dahili olarak zaten bir ekran kayıt uygulaması var. Ancak eğer ki default gelen bu uygulama yeterli gelmiyor ise, sizlerle oldukça profesyonel bir app paylaşıyor olacağız. Screen Recorder by Omi adlı bu uygulama ile 1080P ve 60FPS desteği ile ekran kaydı alabilir ve kolaylıkla ilgili videoları export edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan uygulama, oldukça kaliteli ses de almaktadır. Aşağıdaki resmi App Store bağlantısı ile ilgili ekran kayıt uygulamasına ulaşabilir, indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: Apple macOS Karışıklık Azaltma Uygulaması: HazeOver

Apple macOS Ekran Kayıt Uygulaması: Screen Recorder by Omi

Adres: Screen Recorder by Omi (App Store)