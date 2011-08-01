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Apple macOS Karışıklık Azaltma Uygulaması: HazeOver

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:20 - Tarih: 27 Nisan 2022 - Yorum: 0

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Apple macOS Karışıklık Azaltma Uygulaması: HazeOverApple macOS için geliştirilen oldukça güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz. HazeOver adlı bu uygulama, pencereler arasında kaybolmanızı engelliyor. Yani dikkatinizin dağılmaması için, ana pencere haricinde diğer pencereleri karanlık bir renge getiriyor ve yalnızca aktif olan pencereye fokuslanmanıza olanak sağlıyor. HazeOver'ı dilerseniz App Store üzerinden, güncel olarak 4.99 dolar ücret ile satın alabilirsiniz. Bilgisayarınızda fazla pencere ile çalışıyorsanız, oldukça faydasını görebileceğiniz bir uygulama olabilir.

AYRICA: Apple macOS İmleç Vurgulayıcı ve Büyüteç Uygulaması: Cursor Pro

Apple macOS Karışıklık Azaltma Uygulaması: HazeOver

Apple macOS HazeOver Uygulaması

Adres: HazeOver (App Store)


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