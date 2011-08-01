Birbirinden güzel ve işlevsel olan MAC uygulamalarını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün ise sizlerle imleç vurgulayıcı ve bir büyüteç özelliği de bulunan Cursor Pro adlı uygulamadan bahsediyor olacağız. Cursor Pro ile fare imlecinize güzel bir efekt ekleyebilirsiniz. Ayrıca ilgili uygulamaya ait kısayollar doğrultusunda büyüteç olarak da kullanım sağlayabilirsiniz. Özellikle ekran kaydı alır iken tıkladığınız yerleri vurgulamak adına oldukça güzel bir uygulama denilebilir. İlgili uygulamaya aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilir ve güncel olarak 8.99 dolar ücret ile de satın alabilirsiniz.

AYRICA: Apple macOS Pomodoro Uygulaması: Flow

Apple macOS İmleç Vurgulayıcı ve Büyüteç Uygulaması: Cursor Pro

Adres: Cursor Pro (App Store)