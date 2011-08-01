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Apple macOS Pomodoro Uygulaması: Flow

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:40 - Tarih: 24 Nisan 2022 - Yorum: 0

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MAC Pomodoro Uygulaması: FlowPomodoro, zamanınızı daha iyi yönetmek adına oldukça faydalı bir uygulamadır. Yani 25 dakikalık çalışmaların aralarında 5 dakika dinlenerek, kendinizi işinize daha çok fokuslayabilmektesiniz. Bunun için geliştirilen birçok app olsa da, mac pomodoro uygulaması olarak en iyisi Flow diyebiliriz. Flow ile sağlıklı bir şekilde Pomodoro süreci hazırlayabilir ve işinizi daha verimli kılabilirsiniz.

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Apple macOS Pomodoro Uygulaması: Flow

Apple macOS Pomodoro Uygulaması: Flow

Uygulama ücretsiz olarak kullanılabilse de, ücretli bir uygulamadır. Kalıcı olarak satın almak isterseniz de, tek seferlik 19.99 dolar gibi bir ücret söz konusu. İlgili uygulamayı denemek adına indirmek için aşağıdaki resmi App Store bağlantısını kullanabilirsiniz. Verimli çalışmak için mutlaka deneyin.

Adres: Flow (App Store)


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