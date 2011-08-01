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Ant-Man and Wasp Quantumania'dan İlk Fragman Geldi

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 13:40 - Tarih: 25 Ekim 2022 - Yorum: 0

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Ant-Man and Wasp QuantumaniaMarvel’in sevilen solo filmlerinden Ant-Man and Wasp Quantumania’dan ilk fragman geldi. Scott Lang (Paul Rudd) ve Hope Van Dyne (Evangeline Lily) başrollerini sürdürürken, önceki filmlerden gördüğümüz Hope Van Dyne’nin anne ve babasını canlandıran oyuncular Hank Pym (Michael Douglas) ve Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) da kadroda yerini koruyor. Scott Lang’in kızı Cassie ise artık büyümüş ve yeni Cassie’ye ise Kathryn Newton hayat veriyor.

Ant-Man and Wasp Quantumania Fragman İzle

Marvel’in uzun zamandır beklenen ve çok sevilen solo film serisinin üçüncüsü olan Ant-Man and Wasp Quantumania fragmanına baktığımızda, Cassie’nin icat ettiği bir cihaz ile tüm ekibin Kuantum evrenine çekilişini ve Kuantumu daha yakından keşfedişlerini görüyoruz. Filmin bir kısmının ülkemizin turizm cennetlerinden olan Kapadokya’da çekildiğini de belirtelim.

Son olarak, Marvel evrenine yeni bir soluk getirecek olan film, 17 Şubat 2023’te vizyona girecek.

Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ant-Man and Wasp Quantumania Fragman İzle


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