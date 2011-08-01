Analistler, GTA 6'nın İlk 12 Ayındaki Gelirine Yönelik Tahminde Bulundu

Grand Theft Auto 6 (GTA 6), oyun dünyasının en büyük çıkışlarından biri olacak gibi görünüyor. Finansal analistler, bu merakla beklenen oyunun ilk 12 ayında ne kadar gelir elde edeceği konusunda şimdiden tahminler yürütmeye başladı. Yıllarca süren söylentiler ve spekülasyonların ardından Rockstar Games, geçtiğimiz Aralık ayında yayımladığı bir tanıtım fragmanıyla da hayranların bekleyişini sona erdirmişti. Fragman, Florida merkezli “Leonida” adını taşıyan bir ortam ve iki oynanabilir karakterle ilgili önemli detaylar içeriyordu.

GTA 6'nın Resmi Fragmanı

Grand Theft Auto serisinin önceki oyunları, piyasaya sürüldüğü an itibarıyla satış rekorlarını altüst etmişti. Özellikle, 2013'te yayımlanan Grand Theft Auto 5, tarihin en çok satan eğlence ürünlerinden biri olarak adını yazdırdı.

Hem içeriden bilgiye sahip kişiler, hem de hayranlar, GTA 6’nın piyasaya sürüldüğünde de benzer bir başarıya imza atacağını düşünüyor. O kadar ki, diğer oyun yayıncıları, GTA 6’nın 2025’te planlanan çıkış tarihine rakip olmamak için oyunlarını 2026 veya daha sonraya ertelemeyi tercih ediyor.

GTA 6 Yayımlandığında Gelir Rekoru Kırabilir

Son zamanlarda, DFC Intelligence analistleri, GTA 6'nın piyasaya çıktığında nasıl bir performans göstereceğine dair tahminlerde bulundu. Analistlere göre, bu uzun zamandır beklenen oyun, ilk 12 ayında yaklaşık 3,2 milyar dolar gelir elde edebilir. DFC Intelligence analistleri, GTA 6’nın yalnızca ön siparişlerden 1 milyar dolar gelir elde edebileceğini öngörüyor.

Bu durum, oyunun finansal başarısını büyük bütçeli Hollywood filmleriyle kıyaslanabilir bir seviyeye taşıyor diyebiliriz.

Bekleyiş ne kadar uzun olursa olsun, GTA 6’dan beklentiler oldukça yüksek. 2025'in en çok beklenen oyunu olarak şimdiden adını duyurdu. Grand Theft Auto serisinin bugüne kadarki büyük başarısı ve kültürel etkisi göz önüne alındığında, GTA 6 için duyulan heyecanın bir sonraki fragmanın yayımlanmasıyla daha da artacağı kesin denilebilir.