Ampute Futbol Milli Takımımız Dünya Şampiyonu Oldu

Ampute dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptığımız 2022 Dünya Kupası sezonunda, İstanbul’da oynanan final maçında, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımımız, Angola’yı 4 -1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu kapsamında ülkemizi temsil eden, daha önce dünya üçüncülüğü bulunan, iki kere Avrupa şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olarak bir ilke imza attı.

Onlarla ne kadar gurur duyarsak az. Türkiye, onların mücadelelerini ve sevinçlerini, gurur dolu gözyaşlarıyla izledi. Başarılarının daim olmasını temenni ediyor ve tebrik ediyoruz.