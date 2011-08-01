Amazon kurucusu Jeff Bezos, içerisinde bulunduğumuz yılın üçüncü çeyreğinde, görevini bırakmaya hazırlanıyor. E-ticaret devi Amazon tarafından yapılan açıklama ile, bu sene içerisinde yönetici değişikliği yapılacağı belirtilmiş olup, Jeff Bezos'un koltuğuna ise Andy Jassy oturacağı dile getirilmiştir.

Amazon'un Patronu Jeff Bezos, Görevini Bırakmaya Hazırlanıyor

Ancak Jeff Bezos şirketten tamamen elini de çekiyor değil. Çünkü yönetim kurulu başkanı olarak şirkette görev almaya devam edecek. Bakalım, CEO değişiklikliğe ile, Amazon mevcut kârını artırmaya aralıksız olarak devam edecek mi? Bunu ise zaman gösterecek gibi görünüyor.