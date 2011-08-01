Amazon, Rusya'daki Yayın Hizmetlerini Durdurdu!

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, teknolojiden bankacılık şirketlerine kadar birçok şirketin Rusya ambargosu da devam ediyor. 8 Şubat'ta Rusya'daki Twitch yayıncılarının ödemelerini durduracağını söyleyen Amazon, şimdi de rakibi Netflix'in Rusya'daki hizmetlerini askıya alması gibi, Amazon Prime Video yayın hizmeti için Rusya'dan olan erişimini sonlandırdığını açıkladı. Ayrıca, yeni Prime müşterilerini ve 3. taraf satıcıların üyeliklerinin kabul edilmeyeceğini de söyledi.