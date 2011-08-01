Amazon Prime Gaming için Ocak Ayındaki Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu

Hazır olun; çünkü Amazon, Ocak ayı boyunca Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulacak 16 yeni oyunu duyurdu. Eğer Amazon Prime abonesiyseniz, Amazon Prime Gaming'e giderek BioShock 2 Remastered, Spirit Mancer ve daha birkaç oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Amazon Prime Gaming: Ocak Ayındaki Ücretsiz Oyunlar
Ücretsiz olarak sunulacak tüm oyunların tam listesini, hangi tarihlerde erişilebilir olacağını ve hangi platformlarda mevcut olduğu bilgilerini hemen aşağıda bulabilirsiniz.
Şu Anda Mevcut Olanlar
- Eastern Exorcist – Epic Games Store
- The Bridge – Epic Games Store
- BioShock 2 Remastered – GOG
- Spirit Mancer – Amazon Games Uygulaması
- SkyDrift Infinity – Epic Games Store
16 Ocak
- GRIP – GOG
- SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – GOG
- Are You Smarter Than A 5th Grader – Epic Games Store
23 Ocak
- Deus Ex: Game of the Year Edition – GOG
- To The Rescue! – Epic Games Store
- Star Stuff – Epic Games Store
- Spitlings – Amazon Games Uygulaması
- Zombie Army 4: Dead War – Epic Games Store
30 Ocak
- Ender Lilies: Quietus of the Knights – Epic Games Store
- Blood West – GOG
- Super Meat Boy Forever – Epic Games Store
Bu oyun kampanyası, oyunseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Amazon Prime Gaming aboneliğiniz varsa bu listeyi kaçırmadığınızdan emin olun ve oyun kitaplığınıza yeni oyunlar eklemeyi unutmayın!
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