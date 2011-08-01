Amazon Prime Gaming için Ocak Ayındaki Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu

Hazır olun; çünkü Amazon, Ocak ayı boyunca Prime abonelerine ücretsiz olarak sunulacak 16 yeni oyunu duyurdu. Eğer Amazon Prime abonesiyseniz, Amazon Prime Gaming'e giderek BioShock 2 Remastered, Spirit Mancer ve daha birkaç oyunu hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming: Ocak Ayındaki Ücretsiz Oyunlar

Ücretsiz olarak sunulacak tüm oyunların tam listesini, hangi tarihlerde erişilebilir olacağını ve hangi platformlarda mevcut olduğu bilgilerini hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Şu Anda Mevcut Olanlar

Eastern Exorcist – Epic Games Store

– Epic Games Store The Bridge – Epic Games Store

– Epic Games Store BioShock 2 Remastered – GOG

– GOG Spirit Mancer – Amazon Games Uygulaması

– Amazon Games Uygulaması SkyDrift Infinity – Epic Games Store

16 Ocak

GRIP – GOG

– GOG SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – GOG

– GOG Are You Smarter Than A 5th Grader – Epic Games Store

23 Ocak

Deus Ex: Game of the Year Edition – GOG

– GOG To The Rescue! – Epic Games Store

– Epic Games Store Star Stuff – Epic Games Store

– Epic Games Store Spitlings – Amazon Games Uygulaması

– Amazon Games Uygulaması Zombie Army 4: Dead War – Epic Games Store

30 Ocak

Ender Lilies: Quietus of the Knights – Epic Games Store

– Epic Games Store Blood West – GOG

– GOG Super Meat Boy Forever – Epic Games Store

Bu oyun kampanyası, oyunseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Amazon Prime Gaming aboneliğiniz varsa bu listeyi kaçırmadığınızdan emin olun ve oyun kitaplığınıza yeni oyunlar eklemeyi unutmayın!