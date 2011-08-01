Amazon, Nova Sonic'i Tanıttı: GPT-4o'dan Hızlı, Daha Ucuz!

Amazon, yeni sesli yapay zekâ modeli Nova Sonic’i tanıttı. Doğal konuşma üretme yeteneğiyle dikkat çeken model, OpenAI ve Google’ın öncü sistemleriyle rekabet ediyor. Nova Sonic, Amazon’un Bedrock platformu üzerinden geliştiricilere sunuluyor ve çift yönlü sesli iletişim sağlayan yeni bir API ile çalışıyor. Şirket, modelin GPT-4o’ya kıyasla %80 daha uygun maliyetli olduğunu belirtiyor.

Amazon "Nova Sonic" Neler Vadediyor?

Alexa+ asistanında da kullanılmaya başlanan Nova Sonic, gerçek zamanlı konuşmalarda 1.09 saniyelik gecikme süresiyle GPT-4o’dan daha hızlı. Ayrıca, çok dilli konuşma tanıma testinde sadece %4.2 hata oranına ulaştı.

Amazon, bu modelin genel yapay zekâ (AGI) hedeflerinin ilk adımı olduğunu söylüyor. Nova Sonic; ses, görsel ve hatta fiziksel dünyaya dair verileri anlayabilen gelecekteki modellerin temelini oluşturuyor.