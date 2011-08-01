Amazon, Freevee'yi Kapatıyor: İçerikler Prime Video'ya Geçiyor

Amazon, 2019’da başlattığı ücretsiz ve reklam destekli yayın platformu Freevee’yi Ağustos ayında kapatıyor. Şirket, bu kararla içeriklerini Prime Video çatısı altında birleştirerek daha sade bir izleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Amazon'dan Yayın Stratejisinde Değişiklik

Freevee’nin sunduğu diziler, filmler ve canlı yayınlar artık Prime Video’da ücretsiz olarak izlenebilecek. Kullanıcıların bu içeriklere erişmesi için Amazon Prime aboneliği gerekmeyecek.

Bu karar, Amazon’un Kasım 2023’te duyurduğu sadeleştirme planının bir parçasıydı ve Ocak 2024’te Prime Video’ya reklamların eklenmesiyle süreç netlik kazandı. Prime Video, aylık 14,99 dolarlık Prime aboneliğiyle ya da 8,99 dolarlık bağımsız paketle sunuluyor. Reklamsız izlemek isteyenler ise aylık 2,99 dolar ekstra ödeme yapabiliyor.

Amazon’un bu adımı, tek platform stratejisi kapsamında Prime Video’yu merkez hâline getirmeyi amaçlıyor.