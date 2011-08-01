Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Amazon, Freevee'yi Kapatıyor: İçerikler Prime Video'ya Geçiyor

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 21:11 - Tarih: 04 Temmuz 2025 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Amazon, Freevee'yi Kapatıyor: İçerikler Prime Video'ya GeçiyorAmazon, 2019’da başlattığı ücretsiz ve reklam destekli yayın platformu Freevee’yi Ağustos ayında kapatıyor. Şirket, bu kararla içeriklerini Prime Video çatısı altında birleştirerek daha sade bir izleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Amazon'dan Yayın Stratejisinde Değişiklik

Amazon'dan Yayın Stratejisinde Değişiklik

Freevee’nin sunduğu diziler, filmler ve canlı yayınlar artık Prime Video’da ücretsiz olarak izlenebilecek. Kullanıcıların bu içeriklere erişmesi için Amazon Prime aboneliği gerekmeyecek.

Bu karar, Amazon’un Kasım 2023’te duyurduğu sadeleştirme planının bir parçasıydı ve Ocak 2024’te Prime Video’ya reklamların eklenmesiyle süreç netlik kazandı. Prime Video, aylık 14,99 dolarlık Prime aboneliğiyle ya da 8,99 dolarlık bağımsız paketle sunuluyor. Reklamsız izlemek isteyenler ise aylık 2,99 dolar ekstra ödeme yapabiliyor.

Amazon’un bu adımı, tek platform stratejisi kapsamında Prime Video’yu merkez hâline getirmeyi amaçlıyor.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık