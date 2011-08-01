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Ahrefs Broken Link Checker Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:40 - Tarih: 03 Mart 2020 - Yorum: 0

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Ahrefs Broken Link Checker Nedir? Ne İşe Yarar?Eski, köklü bir web sitesinde düzenli olarak kırık link kontrolü yapmak oldukça önem arz eder. Çünkü web sitenizdeki kırık linklerin, SEO açısından olumsuz etkileri olabilir. Bu yüzden geliştirilen birçok araç olsa da, sektörde lider olan Ahrefs'in "Broken Link Checker" adlı aracı bu yönde oldukça fayda sağlıyor. Dilerseniz, web sitenizdeki kırık linkleri analiz etmek için, Ahrefs Broken Link Checker sayfasını ziyaret ederek kontrol sağlayabilirsiniz.

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