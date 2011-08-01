Eski, köklü bir web sitesinde düzenli olarak kırık link kontrolü yapmak oldukça önem arz eder. Çünkü web sitenizdeki kırık linklerin, SEO açısından olumsuz etkileri olabilir. Bu yüzden geliştirilen birçok araç olsa da, sektörde lider olan Ahrefs'in "Broken Link Checker" adlı aracı bu yönde oldukça fayda sağlıyor. Dilerseniz, web sitenizdeki kırık linkleri analiz etmek için, Ahrefs Broken Link Checker sayfasını ziyaret ederek kontrol sağlayabilirsiniz.
Ahrefs Broken Link Checker Nedir? Ne İşe Yarar?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:40 - Tarih: 03 Mart 2020 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
3
Enpara Günlük ATM Para Çekme Limiti Değiştirme
Şahin Gezici
4
Eğer Bugün Hayatının Son Günü Olsaydı Ne Yapardın?
Doğan Gezici
Diğeri »
- Ahrefs Broken Link Checker Nedir? Ne İşe Yarar?
- PUBG Mobile Güncellemesi Birçok Özellikle Geldi
- Instagram Anında İlet Bildirimleri Nedir? Ne İşe Yarar?
- PlayStation Plus Türkiye, Abonelik Fiyatlarında Zam Yaptı
- Mixed Content Nedir? Neden Dikkat Edilmelidir?
- Xiaomi Mi 10 Modelinin Parça Maliyeti Açıklandı
- Windows 10 Sürücü İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?
- YouTube Kanal Abone Sayısı Gizleme Nasıl Yapılır?
- Doom Eternal'ın Steam Fiyatında İndirim Yapıldı
- Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.