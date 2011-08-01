Age of Empires Oyununun Mobil Versiyonu Geliyor!

Oyun dünyasının en eski ve en sevilen oyunlarından olan Age of Empires, mobil dünyasında da popüler olmayı hedefliyor. 25 yıl önce hayatımıza giren gerçek zamanlı strateji oyunu serisi Age of Empires, yalnızca PC’lerde oynanabilen bir oyun olsa da artık bu durum değişecek.

25.yılını kutlayan Xbox Game Studios, oyunun orijinal sürümünü mobile getirerek oyun pazarını hareketlendirmeyi amaçlıyor.

Daha önce Age of Empires: Castle Siege ve Age of Empires: World Domination oyunları, piyasaya sürülmüş olsa da istediği başarıyı yakalayamamıştı. Günümüzde birçok oyunun popüler olmasının en büyük nedenleri arasında aslında mobil versiyonlarının bulunmasını gösterebiliriz.

Age of Empires geliştiricileri, bu gerçeğin farkına varmış olmalı ki, çok yakında gerçek zamanlı strateji oyununu mobilde de göreceğiz. Oyundan kısa bir tanıtım videosunun paylaşıldığını da belirtelim. Çıkış tarihi ve oyunun detayları hakkında henüz net bir bilgi yok ancak ilerleyen günlerde bu durumun değişeceğinden eminiz.

Yayınlanan kısa tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.