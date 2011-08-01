After Ever Happy Vizyona Girdi (Fragman)

Başrollerinde Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin’in bulunduğu After serisinin son filmi, After: Mutluluk vizyona girdi. Tessa ve Hardin’in çalkantılı aşk hayatını konu edinen seri, bilindiği üzere Anna Todd’un kitaplarından beyaz perdeye aktarılmıştı.

Seri boyunca devam eden Tessa ve Hardin’in toksik ama bir o kadar da aşkla, tutkuyla dolu birliktelikleri, bakalım serinin bu son filminde nasıl bir hikâye anlatılacak? Tessa ve Hardin’in ilişkilerinde nasıl gelişmeler olacak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? After: Mutluluk filmini izleyecek misiniz?

Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

After Ever Happy Fragman İzle