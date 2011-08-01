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After Ever Happy Vizyona Girdi (Fragman)

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 19:27 - Tarih: 29 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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After Ever HappyBaşrollerinde Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin’in bulunduğu After serisinin son filmi, After: Mutluluk vizyona girdi. Tessa ve Hardin’in çalkantılı aşk hayatını konu edinen seri, bilindiği üzere Anna Todd’un kitaplarından beyaz perdeye aktarılmıştı.

After Ever Happy Fragman İzle

Seri boyunca devam eden Tessa ve Hardin’in toksik ama bir o kadar da aşkla, tutkuyla dolu birliktelikleri, bakalım serinin bu son filminde nasıl bir hikâye anlatılacak? Tessa ve Hardin’in ilişkilerinde nasıl gelişmeler olacak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? After: Mutluluk filmini izleyecek misiniz?

Filmin yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

After Ever Happy Fragman İzle


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