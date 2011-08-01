Adobe, Figma'yı Satın Aldı

Dijital dünyada yaratıcı ve vazgeçilmez uygulamaları ile bilinen dev şirket Adobe, popüler tasarım aracı Figma’yı, 20 milyar dolara satın aldı. 2012 yılında kurulan Figma, Google, Netflix ve Twitter gibi dev şirketlere özel hizmetler vermiş, dijital proje çalışmaları için, bulut tabanlı bir tasarım ve prototip oluşturma aracı olarak faaliyet gösteriyor.

Adobe, benzer amaçlar doğrultusunda, güçleri birleştirmek ve aynı çatı altında çalışmak için bu hamleyi yapsa da, Figma’nın CEO’su, Dylan Field, Figma’nın, Adobe’nin bünyesine katılmış olmasına rağmen, bağımsız olarak da ilerleyebileceğini ve bu birleşimin Figma’nın gelişimini hızlandıracağını düşünüyor.

Adobe, ödemeyi nakit ve hisse transferi şeklinde yapacak. Satın alma işleminin, koşulların yerine getirilmesi ile birlikte, 2023 yılında tamamlanacağı öngörülüyor.